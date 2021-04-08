Пекин, , 04:22 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю обязаны пересмотреть неправомерные приговоры, которые были скорректированы с 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующее требование был выдвинуто на заседании Верховной народной прокуратуры (ВСНП) 6 апреля. Прокуратура настоятельно призвала усовершенствовать механизм пересмотра неправомерных обвинительных приговоров и привлечения виновных лиц к судебной ответственности.

Дела, связанные с халатностью, неисполнением служебных обязанностей или серьезными нарушениями законодательства, должны быть расследованы, и виновные должны быть привлечены к ответственности, заявила прокуратура.