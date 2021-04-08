Владивосток, , 04:27 — REGNUM Стипендию губернатора Приморья выплатят раньше срока — одарённые школьники получат выплаты до 16 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего стипендию получат 160 детей от 14 до 18 лет, являющиеся победителями и призерами международных, всероссийских, региональных конкурсов, соревнований и олимпиад, выставок и смотров. Кроме того, среди ключевых критериев — высокий уровень успеваемости учащегося. За последние три года в дневнике должно быть не более трех оценок «хорошо».

Сумма выплаты — 36 тысяч рублей. Дети получают ее двумя равными частями — половину осенью до 20 ноября и половину весной в срок не позже 20 мая.

За несколько лет стипендию уже получили 800 талантливых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 30 одарённым воспитанникам детских школ искусств и участникам художественной самодеятельности вручили свидетельства о назначении стипендии губернатора.