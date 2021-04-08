Пекин, , 04:19 — REGNUM Китай опубликовал результаты восьмилетних Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST), известного также как телескоп Го Шоуцзин, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что уже к 2022 году количество спектров, исследованных LAMOST, превысит 20 миллионов единиц. Спектральные данные спектроскопа научно незаменимы при исследовании структур, формирования и эволюции Млечного Пути

Кроме того, он имеет сильное преимущество в поиске редких и плотных небесных тел, изучении физики звезд и исследовании удаленных районов Вселенной, сообщили в Национальных астрономических обсерваториях Китайской академии наук.

Работы по строительству LAMOST завершились в 2008 году. Телескоп начал регулярные исследования в 2012 году. В июне 2020 года было завершено восьмилетнее спектральное исследование LAMOST.