Анкара, , 04:14 — REGNUM В Турции выявили за одни сутки 54 740 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

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Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. При этом в Турции на протяжении последней недели фиксируются рекордные темпы роста заболеваемости COVID-19. Всего в республике выявлено 3 633 925 зараженных коронавирусом нового типа.

Также за 7 апреля в Турции скончались еще 276 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 32 943 человека.