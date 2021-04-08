Владивосток, 8 апреля, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Власти Приморья готовятся к проведению летней оздоровительной кампании. В 2021 году смогут отдохнуть почти 73,5 тыс. детей, в том числе 10,6 тыс. ребят, находящих в трудной жизненной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В пришкольных лагерях с дневным пребыванием отдохнут 50 250 детей, в загородных и оздоровительных лагерях — 14 165, в санаторных лагерях и санаториях — 575, в лагерях палаточного типа — 700, в лагерях труда и отдыха — 6854 ребёнка.

На организацию летней оздоровительной кампании в бюджете Приморья предусмотрено 320,6 млн рублей, которые направлены на капитальные ремонты лагерей, компенсации расходов на путевки родителям, организацию непосредственно отдыха и оздоровления детей.

«Родители могут компенсировать расходы на оплату стоимости детской путевки в размере 50%, но не более 8 тысяч рублей для обычной семьи и 16,4 тысячи рублей для семей с небольшим достатком», — пояснила заместитель министра образования Приморья Марина Шкуратская.

Готовы на данный момент уже 563 организации отдыха.

С детьми в качестве вожатых поработают не менее 450 учащихся колледжей и вузов края.

Как сообщало ИА REGNUM, в России летняя оздоровительная кампания охватит почти 4 млн детей.