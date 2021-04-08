Пекин, , 04:11 — REGNUM В общей сложности 140 сценических постановок будут исполнены по всему Китаю в честь празднования 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает агентство Синьхуа.

Театральные представления, охватывающие такие жанры, как драма, пекинская опера, балет и многое другое, будут ставиться с апреля по июль, согласно недавнему циркуляру Отдела пропаганды ЦК КПК, Министерства культуры и туризма КНР и Китайской федерации литературных и художественных кругов.

Постановки будут посвящены годовщине со дня создания КПК и строительству умеренно процветающего во всех отношениях общества, говорится в циркуляре. Также будут поставлены ремейки некоторых классических китайских сценических постановок, в том числе оперы «Седая девушка» и балета «Красный женский отряд».

Спектакли также будут доступны для просмотра на онлайн-платформах, таких как xuexi. cn и официальный сайт Министерства культуры и туризма, говорится в Циркуляре.