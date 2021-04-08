Вашингтон, 8 апреля, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Два пакета санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» подготовили американские власти. Об этом 7 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Документы уже одобрило министерство юстиции США. Однако окончательное решение, которое должен принять американский президент Джо Байден, еще не известно. По сведениям журналистов, новые санкции могут затронуть швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG — оператора строительства «Северного потока — 2», а также ее главу Матиаса Варнига.

В статье Politico отмечается, что в случае одобрения Белым домом санкционные пакеты будут переданы на рассмотрение в Конгресс США в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта евродепутат от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») призвала ЕС противостоять американским санкциям против Nord Stream 2 и защищать свои экономические интересы.

6 апреля председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник заявил, что запуск «Северного потока — 2» в равной степени выгоден как РФ, так и странам Евросоюза. Он добавил, что завершение проекта необратимо.