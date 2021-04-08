Гонконг, Китай, , 03:58 — REGNUM По официальным данным, около 502 500 жителей Гонконга получили первый укол вакцины от COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Правительство Специального административного района Гонконг заявило, что около 113 тыс. человек были полностью вакцинированы в рамках программы массовой вакцинации, стартовавшей 26 февраля.

Гонконгский центр охраны здоровья сообщил о восьми новых подтвержденных случаях заболевания, в том числе о двух не поддающихся отслеживанию. Было также выявлено 10 предварительно положительных случаев. Всего в Гонконге выявлено 11 539 подтвержденных COVID-19.