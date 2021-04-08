Хух-Хото, Китай, , 03:55 — REGNUM Через пограничный порт Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая прошел в общей сложности 631 грузовой поезд направления Китай — Европа с начала года, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Импорт, перевозимый поездами, включает сельскохозяйственную продукцию, такую как сахар, семена подсолнечника, льняное семя и подсолнечное масло, в дополнение к традиционным товарам, вроде досок, древесной массы и других строительных материалов.

В товары экспорта входит продукция с высокой добавленной стоимостью, вроде механических и электронных изделий, автомобилей, автозапчастей, фотоэлектрических изделий, текстиля, предметов первой необходимости и бытовой техники.

Порт Эрэн-Хото — это единственный железнодорожный порт на границе Китая и Монголии. Через него проходит 45 маршрутов грузовых поездов направления Китай — Европа. Маршруты берут начало в более чем в 40 городов Китая и заканчиваются в 60 пунктах назначения в 10 странах, включая Гамбург, Роттердам, Москву и Варшаву.