Буэнос-Айрес, , 04:08 — REGNUM Власти Аргентины на фоне рекордного роста числа случаев заражения новым коронавирусом усилили карантинные ограничения и ввели комендантский час. Об этом президент страны Альберто Фернандес 7 апреля сообщил в своём видеообращении.

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«Мы одобрили ряд мер, которые будут действовать во всей стране. Кроме того, будут отдельные меры для районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозой», — сказал Фернандес.

По его словам, в стране минимум на три недели запрещаются любые групповые туристические поездки, мероприятия с участием более 20 человек, занятия спортом в помещениях с участием более 10 человек, а также работа казино.

Альберто Фернандес «Бары и рестораны должны будут закрываться не позднее 23:00. Будет запрещено перемещение по улицам с 00:00 до 06:00»

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число носителей коронавируса нового типа — 22 039 человек.

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