Пекин, , 03:49 — REGNUM Автопроизводитель General Motors Co. (GM) и ее совместное предприятие с Китаем предприятие продали более 780 тыс. автомобилей на китайском рынке за первый квартал 2021 года, что на 69% больше в годовом исчислении, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Американский автопроизводитель указал на рост продаж роскошных и премиальных автомобилями, средним и больших внедорожников и многоцелевых автомобилей, сообщает во вторник газета Detroit News.

Продажи модели Buick GM в Китае за первый квартал выросли на 73% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Cadillac установил за первый квартал рекорд продаж в количестве более 57 тыс. единиц, что на 114% больше в годовом исчислении, в то время как Chevrolet может похвастаться 27% роста.

Продажи автомобилей бренда Wuling, принадлежащего GM, удвоились и составили более 347 тыс. единиц, в то время как бренд Baojun показал рост на уровне 5% в годовом исчислении. Ранее GM сообщала, что за первый квартал в США было продано 642,25 тыс. автомобилей, что на 4% больше в годовом исчислении.