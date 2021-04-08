Владивосток, , 03:49 — REGNUM В Приморье аграрии начали посевной сезон — уже посеяно более 500 га ранних зерновых, однолетних трав и овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В посевной кампании участвуют сельхозпроизводители Михайловского, Партизанского районов, Октябрьского, Уссурийского и Артемовского округов.

Посеяно 516 га ранних зерновых культур — 2% от плана. Также посажено восемь га овощей в Партизанске и 20 га однолетних трав в Артеме.

В этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тыс. га. В посевной кампании будут участвовать более 2,5 тыс. тракторов с навесным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на период пандемии и экономический кризис, агропром России показал выдающийся результат в урожае зерна, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.