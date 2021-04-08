Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Планы по новым санкциям против России и высылке российских дипломатов из США рассматривают американские власти. Об этом 7 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сведениям журналистов, Белый дом собрал и изучил все обвинения, приписываемые Вашингтоном в адрес РФ, включая якобы вмешательство в выборы президента США и кибератаки на сети американских госструктур.

Отмечается, что Белый дом также рассматривает возможность проведения закрытой консультации с российскими властями, на которой могут быть представлены планы о дальнейших шагах со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, не вернется в Вашингтон в ближайшее время. Заместитель министра добавил, что сроки возвращения дипломата будут зависеть от действий, предпринимаемых американских стороной.

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