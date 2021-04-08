Пекин, , 03:41 — REGNUM Новая мега-гидроэлектростанция на юго-западе Китая начала накапливать воду, готовясь начать выработку электроэнергии уже в июле этого года, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Электростанция «Байхэтань», построенная на реке Цзиньша, в верховье реки Янцзы, граничит с юго-западными китайскими провинциями Юньнань и Сычуань. Ее общая установленная мощность достигает 16 млн кВт. Сейчас — это вторая гидроэлектростанция Китая по установленной мощности. Она уступает лишь ГЭС «Три ущелья», расположенной в центральной провинции Хубэй. Проект был осуществлен Китайской корпорацией «Три ущелья».

Первая группа энергоблоков ГЭС «Байхетань» будет введена в эксплуатацию в июле 2021 года, а все энергоблоки, как ожидается, заработают на полную помщность к июлю 2022 года.