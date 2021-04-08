Казань, , 03:39 — REGNUM Арбитраж Татарии 19 мая 2021 года приступит к рассмотрению иска местной православной религиозной организации «Приход церкви Святого пророка Илии» из села Песчаные Ковали Лаишевского района (РПЦ). Ответчиком в споре за право собственности на церковь 1820 года постройки выступает исполком района, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в конце марта 2021 года. Дело приняла судья Панюхина. Третьими лицами в спор приглашены министерство культуры РТ, управление Росреестра и палата имущественных и земельных отношений Лаишевского муниципального района.

Истец требует признания «права собственности в силу приобретательной давности» на здание церкви Святого пророка Илии площадью 270,1 кв. м, расположенное на улице Приозерная, 74а в селе Песчаные Ковали.

По открытым данным, каменное здание церкви было построено в 1820 году, а первая деревянная церковь в селе возведена ещё в 1782 году. Объект является памятником культовой архитектуры. Восстанавливать церковь буквально из руин начали в 1998 году.

Напомним, тем временем в Костроме епархия Русской православной церкви пытается вернуть в собственность здание духовного училища.