Анадырь, , 03:41 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поручил построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете за счёт средств окружного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Нальчике построят приют для бездомных животных

В этом году на строительство приютов в Анадыре и посёлке Угольные Копи выделят 35 млн рублей, а также земельные участки. Приюты будут рассчитаны на 20 мест. Кроме того, на постоянной основе там можно будет содержать агрессивных животных, проявляющих немотивированную агрессию.

Строительство приюта поможет более эффективной реализации программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая реализуется на Чукотке второй год. За 2020 год на Чукотке простерилизовано и выпущено обратно в естественную среду обитания 157 животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии построят приют для бездомных животных, в котором будут содержаться до 500 собак. Он будет в Нальчике.