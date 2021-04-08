Южно-Сахалинск, , 03:36 — REGNUM В Смирныховском районе Сахалина на территории производственной базы нефтяного месторождения Окружное 65-летний работник получил термические ожоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Началось проведение доследственной проверки, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месторождении случился взрыв печи. Пострадавшего работника доставили в больницу. По предварительным данным, ожоги занимают 70% тела, пишет ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане пожарные потушили крупный пожар на пилораме по улице Промышленной. Площадь возгорания составила 800 кв. метров.