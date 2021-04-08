Южно-Сахалинск, , 03:25 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 8 апреля случился пожар в одной из комнат общежития политехнического колледжа на улице Горького, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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К моменту прибытия пожарных дым шёл из окна на четвертом этаже общежития. Предполагается, что в комнате произошло короткое замыкание, в результате которого и началось горение. Спасатели эвакуировали 30 человек. В 08:57 по местному времени пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Как сообщили в правительстве Сахалина, на месте происшествия находится заместитель председателя правительства Вячеслав Аленьков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.