Дамаск, , 03:18 — REGNUM Не менее четырех сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетной атаки военно-воздушных сил Израиля по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Об этом 8 апреля сообщило агентство SANA.

Точных сведений о состоянии раненых нет. Отмечается, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось уничтожить большую часть ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля агентство SANA распространило информацию о том, что средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля по Дамаску со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.

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