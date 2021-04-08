Москва, 8 апреля, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Управление дорожно-мостового строительства Москвы подвело итоги конкурса на выбор подрядчика для реализации крупного дорожного проекта. Начальная цена лота превышала 27,738 млрд рублей, а контракт планируется подписать на 27,599 млрд рублей. На конкурс была подана единственная заявка — от компании, связанной с миллиардером Аркадием Ротенбергом, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожно-строительная техника

В задачи победителя входит реализация нескольких этапов проекта строительства многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги (на отдельных участках). Из-за того, что в конкурсе приняла участие только одна компания, начальная цена почти не снизилась и существенной экономии для бюджета не произошло. Цена предложения участника составила 27 599 372 754 рубля против начальной 27 738 063 072,4 рубля. Размер аванса составит 30%.

Работы должны быть завершены за 1080 календарных дней с момента заключения контракта.

Единственную заявку на конкурс подало АО «Дороги и мосты». Она была признана соответствующей требованиям.

По открытым данным, АО «Дороги и мосты» осенью 2020 года было выделено из ПАО «Мостотрест». Основным акционером последнего является АО «ТФК-Финанс», подконтрольное Аркадию Ротенбергу.