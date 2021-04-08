Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Вывод иностранных войск с территории Ирака договорились провести американские власти и иракское правительство. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Решение было оговорено в ходе переговоров делегаций двух стран в формате видеоконференции. Их возглавляли с американской стороны — глава госдепа США Энтони Блинкен, а с иракской — министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Отмечается, что сроки вывода войск будут согласованы на одном из следующих мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что количество военных Североатлантического альянса в Ираке будет увеличено в восемь раз.

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