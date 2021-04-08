Буэнос-Айрес, , 03:03 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число носителей коронавируса нового типа — 22 039 человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 2 450 068. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 199 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 56 832 человека.

Наиболее крупный очаг распространения инфекции находится в столичной провинции Буэнос-Айрес. Только в этом регионе за 7 апреля выявили более 13,5 тыс. носителей коронавируса. Всего на Буэнос-Айрес приходится почти половина всех подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2.