Москва, , 03:43 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 7 апреля провёл встречу с главой народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На встрече стороны обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе, также были затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что встреча представителя Минобороны России с лидером народного ополчения Ирака прошла «в дружественной обстановке» и подтвердила готовность двух стран «к дальнейшему развитию российско-иракского взаимодействия в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы безопасности на Ближнем Востоке обсудили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и лидер народного ополчения Ирака Фалех аль-Файяд.

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