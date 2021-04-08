Тегеран, , 06:50 — REGNUM 7 апреля генеральный консул Ирана в Гуанчжоу Хоссейн Дарвиши Мотевалли пригласил компании и отраслевых промышленников китайской провинции Гуандун как самой богатой провинции Китая инвестировать в Исламскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Дарвиши Мотевалли встретился и провел переговоры с генеральным директором управления иностранных дел провинции Гуандун Чэнь Цюянем.

Описывая инвестиционные возможности Исламской Республики, включая доступ к рынкам Ближнего Востока, Западной Азии и Евразии, иранский дипломат предложил компаниям и отраслям промышленности провинции Гуандун инвестировать в Иран.

В качестве основного направления двусторонних связей он назвал сотрудничество в экономической, торгово-промышленной и научно-технической сферах.

В ходе встречи, которая была проведена с целью укрепления двустороннего сотрудничества, китайская сторона высоко оценила подписание документа о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.

Чиновник выразил полную готовность провинции Гуандун к сотрудничеству с Исламской Республикой.