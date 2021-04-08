Москва, 8 апреля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Судебная коллегия Верховного суда РФ по административным делам рассмотрела иск компании из дивизиона «Лукойла» к правительству России. Судья Романенков отклонил требование «Лукойл-Коми» о признании недействующим одного из пунктов постановления правительства от 2018 года. Решение пока не изготовлено и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Интересы правительства на суде представляло Минприроды РФ. 7 апреля 2021 года в карточке дела появилась запись — «отказано в удовлетворении иска».

Напомним, нефтекомпания попыталась оспорить документ в той части, которая касается расчётов возмещения вреда лесам, причиненного в результате деятельности и нарушения профильного законодательства. Оспариваемый пункт правительственного постановления за номером №1730 определял размер и методику возмещения вреда. В частности, компенсация напрямую зависит от ставки за основную лесообразующую породу региона и от площади поврежденной почвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в арбитражах России на сегодня есть несколько крупных финансовых исков, поданных минприроды Коми к ООО «Лукойл-Коми». Они связаны с возмещением вреда, причиненного лесам. Претензии по одному из исков превышают 2 млрд рублей.

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