Исламабад, , 06:54 — REGNUM 7 апреля пакистанские военно-морские силы по завершении трехдневного визита представителей военно-морской флотилии в Иран заявили, что недавняя поездка оказала содействие в дальнейшем укреплении тесных и братских связей Пакистана с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Главное управление по связям с общественностью ВМС Пакистана в своем заявлении отметило, что пакистанский военно-морской корабль «АЗМАТ» прибыл в порт Бандар-Аббас (Иран) во время зарубежного развертывания в Персидском и Оманском заливах.

«По прибытии ВМС Исламской Республики Иран (IRIN) оказали теплый прием, и корабль был принят иранскими старшими офицерами и военным атташе Пакистана в Иране», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что во время пребывания в порту командир миссии встретился с генерал-губернатором и представителем Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи в провинции Хормозган.

В ходе общения командующий миссией передал добрые пожелания начальника военно-морского штаба адмирала Мухаммада Амджада Хана Ниази народу Ирана в целом и военно-морскому флоту ИРИ в частности.