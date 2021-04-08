Тегеран, , 06:57 — REGNUM Два иранских фильма «Поезд той ночи» и «Наследство» получили награды 4-го Международного кинофестиваля в Нью-Дели. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 апреля.

Представители 4-го международного кинофестиваля в Нью-Дели наградили иранские фильмы «Поезд той ночи» и «Наследство».

Фильм «Поезд той ночи» режиссера Хамидрезы Котби получил премию «Красная роза» за лучший фильм, выпущенный в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года. Фильм также получил премию за лучший адаптированный сценарий.

«Поезд той ночи» рассказывает жизнь писателя, который также работает учителем. Она рассказывает своим ученикам историю одной девочки-сироты. Каждый ученик продолжает эту историю, используя собственное воображение, и это дает учителю материал для ее нового рассказа.

Фильм «Наследство» создан режиссером Садеком Садек-Дацики. Речь идет об Аделе, 16-летнем мальчике, чьи родители развелись, а мать живет за границей. Линда Киани получила премию за лучшую женскую роль второго плана.