Тегеран, , 07:00 — REGNUM 7 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что мощности страны по обогащению урана достигли 16 500 ЕРР (единиц работы разделения), при этом Исламская Республика обладает 57 кг 20-процентного обогащенного урана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров, Салехи упомянул о Национальном дне ядерных технологий в Иране (9 апреля) и заявил, что в ближайшее время в стране состоится выставка достижений в этой области.

Он подчеркнул усилия AEOI по удовлетворению медицинских потребностей миллиона человек с рефракторными заболеваниями и отметил, что организация ежегодно добавляет свои медицинские продукты и сотрудничает в этом отношении с университетами.

Салехи также упомянул о центре ионофореза в провинции Альборз с оборудованием на 200 миллионов евро, который будет построен через три года. Он упомянул еще один проект под названием Tetra с оборудованием на 60 миллионов евро, который посвящен радиофармпрепаратам, первая фаза которого будет запущена позже летом.