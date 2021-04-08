Махачкала, 8 апреля 2021, 02:55 — REGNUM Танк загорелся на территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные смогли быстро ликвидировать пожар. Пострадавших в результате происшествия не было. Причина возгорания не известна, ведется расследование произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Якутске загорелся школьный автобус, перевозивший 16 детей. Пострадавших в результате возгорания не было.