Тегеран, , 07:02 — REGNUM Наргес Абьяр, известная иранская кинорежиссерка, провела виртуальный мастер-класс в столице Шотландии Эдинбурге. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 апреля.

На мастер-классе, который состоялся 6 апреля вечером, был показан фильм Абьяр под названием «Дыхание». Затем иранский режиссер ответил на вопросы зрителей по поводу данного фильма.

В фильме снимались такие актеры, как Сарех Нурмоусави, Пантеа Панахиха, Мехран Ахмади, Гехаре Аббаси, Сиамак Сафари, Шабнам Могаддами, Джамшид Хашемпур, Мохаммадреза Ширханлу, Саги Зинати, Али Ханбабаи, Эхсан Касеми, Роджан Араванд и Атия Джавид.

Фильм «Дыхание» рассказывает зрителям историю четырех детей, которые живут с отцом и бабушкой. Действие проходит в 1970-х годах. Их мир полон прекрасных детских мечтаний, которые обязательно сбудутся в будущем.