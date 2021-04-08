Тегеран, , 07:06 — REGNUM 7 апреля заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи объявил, что 85 процентов территорий страны находится в красных или оранжевых зонах, где ведение бизнеса строго запрещено. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Харирчи сделал это замечание на пресс-конференции 7 апреля. По его словам, более 250 городов находятся в красной и 129-в оранжевой зонах. Между тем Харирчи выразил сожаление, что ограничения на ведение предпринимательской деятельности до сих пор не соблюдаются населением красных зон.

Согласно последнему докладу министерства здравоохранения и медицинского образования, 1 963 394 иранца были заражены смертельным вирусом COVID-19, в то время как число погибших перевалило за 63 000.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире коронавирусной инфекция унесла жизни свыше 2 890 000 человек.