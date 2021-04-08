Пекин, , 02:51 — REGNUM За I квартал 2021 года в Китае было зарегистрировано в общей сложности 9,66 млн новых автомобилей, что является рекордным показателем за аналогичный период любого года ранее, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики по состоянию на март 2021 года в Китае насчитывалось 378 млн автомобилей, в том числе 287 легковых автомобилей.

Число водителей, имеющих права на вождение автотранспортных средств, достигло 463 млн по всей стране, из которых 425 млн человек являлись водителями легковых автомобилей, добавили в министерстве.