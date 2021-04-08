Тегеран, , 07:08 — REGNUM 7 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 193 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 63 699. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 193 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 63 699. «За последние 24 часа было обнаружено около 20 954 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2319 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также сообщила, что 1 675 891 пациент из общего числа 1 984 348 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4177 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заявила, что до сих пор в Иране было проведено 13 331 229 обследований на наличие вируса.