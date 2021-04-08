Тегеран, , 07:10 — REGNUM 7 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его казахстанский коллега подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представители внешнеполитических ведомств Ирана и Казахстана подписали документ из 15 статей, основанный на сотрудничестве между двумя странами и выражающий решимость укреплять дружественные, братские и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и взаимопонимании, а также подчеркивающий важность продолжения конструктивных переговоров по двусторонним, региональным и международным делам.

Соглашение направлено на достижение общего понимания и расширение существующего сотрудничества, поиск новых направлений взаимодействия и устранение препятствий на основе политической воли и всеобъемлющего, целенаправленного и долгосрочного подхода.

В соглашении основное внимание было уделено взаимной выгоде от экономического сотрудничества в рамках Устава ООН и признанию норм, соответствующих предыдущим договоренностям между двумя странами, а также подчеркивалась важность проведения регулярных консультаций на различных уровнях в политической, экономической, социальной, гуманитарной, экологической, военной и культурной областях.