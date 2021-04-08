Тегеран, , 07:15 — REGNUM 7 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам заявил, что Исламская Республика выполнила все свои международные обязательства после крушения украинского пассажирского самолета рейса 752. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахарванд заявил, что, возможно, Ирану необходимо напомнить о своей деятельности по крушению украинского самолета. По его словам, представители украинского правительства на различных этапах расследования находились на месте крушения украинского авиалайнера с бортовыми данными самописца.

Бахарванд отметил: «Мы договорились провести третий раунд переговоров, однако в течение семи месяцев после второго раунда переговоров украинская сторона не объявила дату следующей встречи, которая должна была состояться в Киеве, однако, чтобы не тратить время впустую, Исламская Республика Иран решила выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 10 февраля 2021 года заявил, что Иран привержен практике полного правосудия в отношении данного дела.

Пассажирский самолет авиакомпании «Украинские авиалинии» разбился на юге Тегерана 8 января после попадания в него ракеты. Все 176 человек на борту, включая девять членов экипажа, погибли.