Тегеран, , 07:18 — REGNUM 7 апреля министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф и его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Турне Зарифа по Центральной Азии началось с Узбекистана. Тем временем Зариф посетил строящийся в Ташкенте Центр исламской цивилизации.

По его словам, строительство центра может как усилить опору на исламские верования в русле борьбы с экстремизмом, так и предотвратить так называемые насильственные представления об Исламе в качестве одной из ключевых религий в современном мире.

Во время второго этапа своего турне по странам Центральной Азии министр иностранных дел Исламской Республики посетил с официальным визитом Киргизию и обсудил двусторонние вопросы со своим коллегой и президентом этой страны.