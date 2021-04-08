Пекин, , 02:47 — REGNUM Китай привлек $520,6 млрд иностранных инвестиций в 2020 году, что на 81% больше, чем в 2019 году, говорится в докладе Государственного управления иностранной валюты (SAFE), передает агентство Синьхуа.

На фоне устойчивого экономического подъема Китая и улучшения делового климата, приток прямых иностранных инвестиций в материковую часть Китая вырос на 14% в 2020 году, говорится в докладе.

В 2020 году на китайском рынке ценных бумаг чистый приток иностранных средств составил $254,7 млрд, увеличившись на 73% в годовом исчислении, свидетельствуют данные SAFE.

Чистый приток вложений в китайские ценные бумаги подскочил на 86% в годовом исчислении до $190,5 млрд, в то время как объем капиталовложений в акции о достиг $64,1 млрд, увеличившись на 43%.