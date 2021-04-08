Тегеран, , 07:47 — REGNUM Три иранских фотографа завоевали медаль и три почетных сертификата на 5-м Международном фотоконкурсе имени Махфуза Уллы в Бангладеш. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мероприятие проходило в Бангладеш под наблюдением FIAP, GPU, FIP и BPS. Работы 140 фотографов были отобраны и награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также почетными грамотами.

Иранец Ахмад Хатири выиграл золотую медаль FIB в категории «Монохром», Киаранг Алаи получил грамоту FIP и поздравительную ленту GPU в категории «Цвет», а Амирхосейн Юсефи Киасари был награжден грамотой HM.

Конкурс был организован сыном Мафуза Уллы в память о его отце. Он написал в заметке на сайте мероприятия:

Мой отец умер в 2004 году. После этого я всегда думал о том, как бы мне выразить свою благодарность за мою медицинскую профессию и карьеру фотографа. Тогда именно эта идея пришла мне в голову, чтобы увековечить жизнь моего отца по всему миру с помощью фотографии. Это будет вызовом для меня, чтобы успешно осуществить свою мечту. Все члены моей семьи и друзья помогают мне преуспеть в этом деле.