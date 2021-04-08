Тегеран, , 07:21 — REGNUM 7 апреля глава парламентской группы дружбы Сербии с Ираном Жасмина Каранац заявила, что связи Белграда и Тегерана являются давними и дружественными с удовлетворительными межпарламентскими отношениями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Каранац сделала эти замечания на встрече, состоявшейся с послом Ирана в Сербии Рашидом Хассанпуром. По ее словам, наличие парламентских групп дружбы и обмен делегациями в прошлом свидетельствует о должном уровне сотрудничества.

Сербский чиновник высоко оценил принципиальную позицию Ирана по уважению суверенитета стран и призвал к продолжению двустороннего сотрудничества на международной арене. Она подчеркнула необходимость следования механизму укрепления отношений в эпоху санкций.

Поздравив Иран с достижением успеха в производстве вакцины от COVID-19, она выразила готовность своей страны расширить сотрудничество в области здравоохранения, особенно в области производства вакцин.

Посол Ирана, в свою очередь, заявил, что Иран придает большое значение своим парламентским связям с Сербией. Хассанпур также приветствовал сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, производстве вакцин и национальной кампании вакцинации.