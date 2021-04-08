Нью-Йорк, США, , 04:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 апреля разнонаправлено. Незначительно — на 0,07% — понизился Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones приподнялся на 16,02 пункта (0,05%), до уровня 33 446,26 пункта. S&P 500 вырос на 6,01 пункта (0,15%), до уровня 4079,95 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 9,54 пункта (0,07%), до уровня 13 688,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня выросли на $0,57, до уровня $59,77 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 апреля небольшим снижением после максимумов предшествующего дня. Более других потерял Dow Jones — 0,29%.

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