Бразилиа, , 02:26 — REGNUM По меньшей мере 340 776 человек скончались от осложнений при COVID-19 в Бразилии с начала пандемии. Об этом 7 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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За сутки в стране было выявлено 3829 летальных исходов при указанном заболевании, а также 92 625 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии составило 13 193 205. Вместе с тем 11 664 158 пациентов уже излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Globo распространило информацию о том, что в бразильском штате Минас-Жерайс был обнаружен новый вариант коронавируса, обладающий 18 мутациями из ранее выявленных опасных штаммов SARS-CoV-2.

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