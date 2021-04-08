Тунис, , 02:18 — REGNUM Власти Туниса объявили о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба тунисского правительства.

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«Власти Туниса распорядились ввести ночной комендантский час с 19:00 по 05:00 по местному времени на срок с 9 по 30 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничительные меры вводятся из-за критической ситуации в сфере здравоохранения. Также власти не исключают, что ряд провинции страны может быть закрыт на карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Всего с начала пандемии в Тунисе выявили 264 994 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 9 087 человек.