Красноярск, , 04:09 — REGNUM В четверг, 8 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +5…+7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 8 на 9 апреля ожидается до −1…−0 °C, облачно, временами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица.

Скорость юго-западного, западного ветра 4−9 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В пятницу, 9 апреля, в Красноярске до +5…+7 °C днём и −1…−0 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В субботу, 10 апреля, в Красноярске ожидается до +4…+6 °C днём. Ночью — до −4…−2 °C, небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается восточный ветер до 15−18 м/с на порывах, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярские спасатели и представители краевого управления МЧС отправились на юг региона для борьбы с паводками.

Читайте ранее в этом сюжете: На юг Красноярского края отправилась группировка для борьбы с паводками