Буэнос-Айрес, , 02:16 — REGNUM Состояние здоровья президента Аргентины Альберто Фернандеса, заболевшего коронавирусной инфекцией, не вызывает опасений и находится в пределах нормы. Об этом 7 апреля говорится в заявлении его медиков, опубликованном президентской пресс-службой.

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По их словам, у главы государства нет серьезных симптомов заболевания. У него нормальная температура тела, хорошие снимки легких и анализ крови.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля у Альберто Фернандеса было выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

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