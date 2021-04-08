Любляна, , 06:53 — REGNUM Министр здравоохранения Словении Янез Поклюкар 7 апреля отверг предположения о том, что вакцинация против коронавирусавакциной компании AstraZeneca был временно приостановлен в Словении, хотя интерес к использованию этой вакцины в последние дни у населения снизился. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Поклукар на пресс-конференции правительства заявил, что Словения будет придерживаться официального мнения, которое было опубликовано 7 апреля Европейским агентством по лекарственным средствам.

Поклукар напомнил, что в Словении в последнее время действует правило использования вакцины AstraZeneca в первую очередь для лиц старше 60 лет.

Согласно информации, предоставленной правительством Словении, в течение апреля от общего количества заказанных ЕС вакцин, которые будут доставлены в Словению, примерно половина принадлежит компании AstraZeneca. Количество заказов этой вакцины будет увеличиваться в течение следующих двух месяцев.