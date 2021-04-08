8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:15 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике из России Наталью Антюх и Андрея Сильнова за нарушение антидопинговых правил вызвало негодование среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 апреля в социальной сети Facebook.

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931

«Что творится?! Английским легкоатлетам с допингом в крови разрешили самим заняться расследованием такого «казуса»! Нашу страну столько лет унижают! Вероятно, везде политика, а не спорт», — считает Роза Р.

Многие пользователи уверены, что решение суда является надуманным и служит политическим интересам конкурентов Российской Федерации на геополитическом поле.

«Спорт был раньше спортом. А сейчас он стал еще одним способом манипуляции в политике. От чистого спорта ничего не осталось!» — поделилась своим мнением Светлана Г.

Некоторые комментаторы отметили, что обнаружение допинга в 2021 в анализах спортсменов, взятых в 2013 году, выглядит нелепо. Граждане считают, что если бы там действительны были запрещённые вещества, то их бы обнаружили сразу.

«Восемь лет прошло, и тут решили «опомниться». Господи, чем они там все думают?!» — задаётся вопросом Жанна Е.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что анализы обнаружил CAS, но доверия к данной инстанции нет. Люди уверены, что, из злого умысла, анализы можно подменить и никто даже не сможет ничего доказать, ведь все спортсмены беспрекословно подчиняются подобным структурам.

«CAS не находит допинг вовремя, но находит его через года. Пробирки с анализами хранятся у них и доступ только у них. Совпадение? Не думаю!» — написал Сергей Р.

Эль Лисицкий. Спортсмены. Эскиз к опере «Победа над солнцем». 1925

Часть людей уверена, что давление на спортсменов носит чисто политический характер и причиной тому является слишком дружелюбное к Западу отношение руководство России.

«Так и будет продолжаться, пока будем подставлять для удара вторую щеку. А они от этого будут получать удовольствие. Может пора зубы показать по всем направлениям?» — пишет Юсуп А.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что подобное решение иностранного суда не найдёт никакой заинтересованности в российском Минспорте. Граждане считают, что российские чиновники бросил спортсменов в их непростой ситуации.

«И что, наше Министерство спорта опять утрётся или всё-таки выразит свою крайнюю озабоченность?» — задаётся вопросом Александр К.

Напомним, 7 апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал олимпийских чемпионов по легкой атлетике россиян Наталью Антюх и Андрея Сильнова за нарушение антидопинговых правил.