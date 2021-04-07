Вена, 8 апреля, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» должна быть закуплена ЕС сразу после завершения её проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 7 апреля заявил в эфире австрийского телеканала ORF-2.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер

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«Когда «Спутник» будет проверен Европейским агентством лекарственных средств, тогда мы должны купить эту вакцину. Вирус не знает границ. Эффективная вакцина, независимо от страны происхождения, должна быть использована, если она есть в распоряжении», — сказал Юнкер.

Бывший глава Еврокомиссии «рекомендовал бы немедленно закупить эту вакцину», поскольку «COVID-19 — это не игрушка» и неправильно отказываться от препарата из-за его российского происхождения.

Напомним, что о начале экспертизы вакцины «Спутник V» ЕМА объявила 4 марта. В ближайшее время европейский регулятор изучит, были ли проведены клинические исследования российской вакцины в соответствии с этическими и научными международными стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры по вопросам покупки Австрией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» перешли в финальную стадию.

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