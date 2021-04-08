Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Новый штамм коронавируса, обладающий 18 мутациями из ранее выявленных опасных вариантов SARS-CoV-2, обнаружили специалисты университета бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом 7 апреля сообщило издание Globo.

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Отдельные мутации этой разновидности вируса характерны для британского и южноафриканского штаммов, а также двух других штаммов из Бразилии.

Этот вид SARS-CoV-2 был выявлен в столице региона городе Белу-Оризонти и, как полагают ученые, мог быть причиной вспышки COVID-19 в штате, зафиксированной несколько недель назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на 87 тысяч и достигло значения 13 100 580.

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