Дамаск, , 01:40 — REGNUM Ракетную атаку Израиля на южные районы сирийской столицы Дамаска отражают средства противовоздушной обороны Сирии. Об этом 7 апреля сообщает агентство SANA.

Израильская армия выпустила ракеты с двух направлений: со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта военно-воздушные силы Израиля атаковали со стороны Голанских высот позиции сирийской армии и объекты к югу от Дамаска. В результате нападения никто не пострадал. Большинство ракет было уничтожено системами ПВО Сирии.

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