Вена, , 01:34 — REGNUM Не менее 63 человек умерли после прививки против коронавирусной инфекции в Австрии, сообщает пресс-служба австрийского ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

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«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 63 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19», — говорится в отчете.

В ведомстве добавили, что 57 человек умерли после препарата от американской компании Pfizer, еще трое — после американской Moderna, а также еще три пациента скончались после прививки британской вакциной от AstraZeneca. Сейчас ведомство выясняет связь между смертью пациентов и возможным вредом от препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам признало образование тромбов побочным эффектом от британской вакцины AstraZeneca. При этом в агентстве отметили, что якобы этот побочный эффект является очень редким, а сама вакцина показывает достаточную эффективность.

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